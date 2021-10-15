Вашингтон, 15 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 14 октября провел встречу с заместителем-помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и специальным представителем государственного департамента США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

State.gov Габриэль Эскобар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехай представил Эскобару свое видение стратегических целей и приоритетов Косово в сфере безопасность и обороны и получил полную поддержку в их реализации со стороны представителя США.

Стороны подчеркнули, что сотрудничество между Косово и США основано на общих ценностях и отметили необходимость поиск новых форм углубления сотрудничества. Мехай и Эскобар также обсудили текущие и потенциальные вызовы в сфере безопасности и эффективные способы их преодоления.

В настоящее время Мехай находится в США на выставке военного оборудования AUSA 2021, где уже побеседовал с лидерами многих значимых компаний американского ВПК.