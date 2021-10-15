Йошкар-Ола, 15 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 октября выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 74 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 702 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 734 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 44 человека. 634 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 334 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 792 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1558 человек, из них у 1552 — пневмония, 66 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 117 пациентов, при этом госпитализированы 179 жителей Марий Эл.