Куала-Лумпур, 15 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Малайзия станет членом Совета ООН по правам человека на период 2022—2024 годов, сообщает Antara.

Eric Teoh Флаг Малайзии

В заявлении министерства иностранных дел Малайзии говорится, что страна получила 183 голоса. Избрание Малайзии членом Совета по правам человека является свидетельством признания и уверенности международного сообщества в усилиях и роли Малайзии в заключении соглашений и содействии продвижению прав человека на международном уровне.

Малайзия стремится расширить возможности молодых людей, особенно в процессе принятия решений.

Малайзия также будет сотрудничать в усилиях по восстановлению Афганистана.

Напомним, Малайзия была членом Совета ООН по правам человека, а именно в 2006—2009 и 2010−2013 годах.