Владикавказ, 15 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии усиливаются меры безопасности в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главного санитарного врача республики обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие и работники сферы услуг.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Постановлением установлены группы населения, подлежащих обязательной иммунизации — это государственные гражданские, муниципальные и иные служащие органов государственной власти, местного самоуправления и работники подведомственных им учреждений, а также работники организаций сферы услуг», — говорится в сообщении минздрава региона.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Северной Осетии из всех заболевших COVID-19 4% — работники здравоохранения и столько же работников образования, 4,2% — государственные и муниципальные служащие. В минздраве напомнили, что всего привились от коронавируса к настоящему времени свыше 144 тыс. жителей региона.