Барнаул, 15 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 15 октября прививки получил 719 101 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 4396 человек. Такие данные приводит оперштаб.

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Из общего числа привитых 40 590 жителей региона получили первую прививку (+724 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 670 369 человек (+3143 за сутки). Также известно о 8142 ревакцинированных (+529 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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