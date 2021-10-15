Афины , , 12:22 — REGNUM Новое соглашение об обороне между Грецией и Соединенными Штатами, подписанное в Вашингтоне, может вовлечь Грецию в нежелательную региональную напряженность. Об этом отметила главная оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс в своем заявлении 14 октября.

Лидер партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас Kremlin.ru

В соглашение включена военная база в северном греческом городе Александруполис, которая позволяет быстро развернуть войска США в Болгарии и Румынии, что «может поставить Грецию на передовую линию потенциальной напряженности в Черном море».

Несмотря на этот серьезный риск для безопасности, отметили в партии, правительство представляет соглашение как «гарантирующее и уважающее суверенные права Греции».

Кирьякос Мицотакис «является первым премьер-министром страны в наше время, который предоставил военные объекты на греческой земле другой стране на неопределенный срок», — отмечается в заявлении партии. Кроме того, соглашение явно не гарантирует конкретного присутствия, участия или приверженности США поддержке суверенитета Греции перед лицом турецкой агрессии, особенно в Эгейском и Восточном Средиземноморье, заключила СИРИЗА.

Ранее СИРИЗА выступала с резкой критикой стратегического соглашения Греции и