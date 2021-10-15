Псков, 15 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Псковской области загрузка коечного фонда для больных COVID-19 и пневмонией стала выше 80%. На амбулаторном лечении находится 4,9 тыс. человек. Об этом 15 октября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области было проведено 2214 тестов на ковид. Выявлено 247 новых зараженных, что на три человека больше, чем днем ранее.

Всего подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Псковской области за время пандемии — 53 653 случая. Выздоровело 45 386 человек, в том числе 142 пациента выписаны за минувшие сутки. Умерли 839 пациентов, в том числе четыре летальных исхода были зарегистрированы по итогам 14 октября.