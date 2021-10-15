Екатеринбург, 15 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области перед судом предстанет предприниматель из Новосибирска. Его обвиняют в нарушении охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает 15 октября пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

По версии следствия, во время выполнения договора подряда на предприятии города Невьянска Свердловской области бизнесмен не смог обеспечить соблюдение техники безопасности. Он не провел с подчиненными инструктаж по управлению оборудованием, в результате чего сотрудник получил тяжелые травмы.

Теперь уроженцу Новосибирска будет вынесен приговор в Невьянском городском суде. Ему грозит лишение свободы сроком до одного года.