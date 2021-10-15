Саранск, 15 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 621 человека.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 15 октября в регионе выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 565 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3836 человек.

Читайте также: Прирост носителей коронавируса в Мордовии достиг 112 человек за сутки