Саранск, 15 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 15 октября выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 565 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За последние сутки в республике выписаны 73 человека, всего с начала пандемии выздоровели 25 108 жителей Мордовии. 621 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3836 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2528 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2668 человек.