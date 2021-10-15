Гагра, Абхазия, 15 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Личности двух человек, которые утонули 14 октября в Гагре во время сильного шторма, установило МЧС Абахазии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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«Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка, Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения. По предварительной версии погибшие купались в море при семибалльном шторме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время тела обоих утонувших доставлены в морг местной районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тело 71-летней местной жительницы было обнаружено в реке Протве в районе города Ермолино Боровского района.