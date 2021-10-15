Брюссель, , 12:24 — REGNUM Ведущие страны Евросоюза хотят получить от Брюсселя план действий на случай, если с Великобританией возникнет торговая война. Об этом пишет 15 октября газета Financial Times, ссылаясь на европейские дипломатические источники.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседники издания рассказали, что возможные жёсткие меры против Британии обсуждались на встрече представителей Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании с заместителем главы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем. Эти страны ждут от Еврокомиссии готовности к ответным шагам в случае, если Британия приостановит действие торгового соглашения, которое касается Северной Ирландии.

Страны ЕС полагают, что для Лондона можно было бы ограничить энергопоставки или ввести тарифы на британский экспорт. Ещё один вариант — прекратить действие двустороннего соглашения о торговле.

Один из дипломатов пояснил, что участники ЕС жаждут «юридически обоснованных, соразмерных и решительных ответных» мер. Так, примерно десятая часть электроэнергии и 12% природного газа поступают в Великобританию с территории ЕС.

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