Брюссель, 15 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Ведущие страны Евросоюза хотят получить от Брюсселя план действий на случай, если с Великобританией возникнет торговая война. Об этом пишет 15 октября газета Financial Times, ссылаясь на европейские дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Собеседники издания рассказали, что возможные жёсткие меры против Британии обсуждались на встрече представителей Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Испании с заместителем главы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем. Эти страны ждут от Еврокомиссии готовности к ответным шагам в случае, если Британия приостановит действие торгового соглашения, которое касается Северной Ирландии.

Страны ЕС полагают, что для Лондона можно было бы ограничить энергопоставки или ввести тарифы на британский экспорт. Ещё один вариант — прекратить действие двустороннего соглашения о торговле.

Один из дипломатов пояснил, что участники ЕС жаждут «юридически обоснованных, соразмерных и решительных ответных» мер. Так, примерно десятая часть электроэнергии и 12% природного газа поступают в Великобританию с территории ЕС.

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