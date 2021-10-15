Казань, 15 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Татарии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии — 110. Таким образом, всего по состоянию на 15 октября зарегистрировано 28 349 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 23 973 ковид-пациента, скончались 830 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 91 пациента, количество летальных исходов увеличилось на семь.

Госпитализировали за сутки 31 человека, 79 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 52 носителя вируса, 27 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 14 октября вакцинировали 1 млн 171 тыс. 872 человека, за сутки привили 20 010 человек. Второй компонент антиковидной вакцины получили 974 713 человек.

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