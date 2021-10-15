Барнаул, 15 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5839 человек, причём четвёртый день подряд в сводку заносят данные о рекордном количестве погибших (+29−30 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 773 (+14 за сутки), из них 274 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 969 человек, +43 за сутки) и ОРВИ (55 175 человек, +277 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1133 детей (+28 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (82 018 человек, +335 за сутки) новый вирус победили 60 269 человек (всего +71 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 8083 (-517) за минувшие сутки.

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