Токио, 15 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda раскрыл технические характеристики электромобиля Honda e: NS1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Honda e:NS1

Новый автомобиль Honda e: NS1 с электромотором появится на рынке Китая весной 2022 года. Это один из пяти электрокаров, которые компания планирует вывести на рынок КНР.

Будущая новинка получит один электродвигатель мощностью 201 л. с. Он будет запитываться от аккумулятора ёмкостью 68,8 кВт-ч. Данная батарея обеспечит автомобилю запас хода на 483 км.

Внешне модель выделяется длинной, но узкой головной оптикой, светодиодными дневными ходовыми огнями, декоративной вставкой между передними фарами вместо радиаторной решётки, а также бампером нестандартной формы.

Ранее специалисты Honda на трассе Thunderhill Raceway в Калифорнии провели трековые испытания рестайлинговой версии 208-сильного Civic одиннадцатого поколения. Авто получило название Si. В качестве основы для модели взята та же платформа, что и у обычного Civic.

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