Афины , , 12:20 — REGNUM Правительство Греции уделяет особое внимание поддержке домашних хозяйств, особенно уязвимых, чтобы помочь им справиться с возросшими ценами на электроэнергию и топливо для отопления предстоящей зимой. Об этом заявил премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом 14 октября, передает AMNA.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

Премьер-министр Греции сказал, что «меры, предложенные Европейской комиссией, продвигаются в направлении уже утвержденных правительством Греции инициатив по использованию национальных фондов, а также средств, полученных в результате системы торговли выбросами углерода, для поддержки домашних хозяйств, чтобы они сталкивались с как можно меньшим повышением цен на электроэнергию».

В ходе встречи Мицотакис и Схинас обсудили проблему роста цен на энергоносители и координацию действий в рамках ЕС по поддержке домашних хозяйств.

Мицотакис также отметил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе переход на возобновляемые источники энергии должен быть еще более усилен. Следует рассмотреть варианты вроде «покупки природного газа в Европейском союзе», считает премьер-министр Греции, который подчеркнул, что «мы должны сделать с природным газом то, что мы успешно сделали с вакцинами».

Схинас согласился, что это глобальная проблема, не только европейская, но Европе принадлежит важная роль в ее решении. Он уверен, «что только совместные европейские действия помогут нам избавиться от проблемы в целом».