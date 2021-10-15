Приштина, Сербия, 15 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Европейское статистическое агентство Eurostat 14 октября опубликовало отчет, согласно которому самое молодое население в Европе проживает в Косово.

Квирин ван Брекеленкам. Старость и юность, 1640-1670

Медианный возраст в Косово в 2020 году составлял 30,5 лет, на втором месте находится Турция — 32,4 года, на третьем — Исландия — 36,5 и на четвертом Албания — 37,2 года.

Самое старое население на Западных Балканах в Сербии, где медианный возраст составляет 43,9 лет, в Черногории и Северной Македонии медиана остановилась на 40 годах. Это означает, что половина населения этих республик старше этого возраста.

Самое пожилое население в Европе проживает в Италии — медианный возраст 47,2 года, Германии — 45,9 лет и Португалии — 45,5 лет. Отмечается, что в отдельных регионах европейских государств медианный возраст колеблется от 17,7 до 52 лет.