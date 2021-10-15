Батуми, Грузия, 15 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Батуми в ночь на 15 октября сгорели два жилых дома. Об этом сообщает местная интернет-газета Batumelebi.

Pixabay.com Пожар

Сообщается, что пожар произошел на территории бывшей военной базы, где проживают беженцы из неблагоприятных районов. Там руководство Грузии обещает построить «Город мечты», но пока район хаотично застроен домами беженцев.

«К счастью жертв нет, все семьи будут перевезены в безопасное место. Мы строим «город Мечты», чтобы наконец решить проблему опасного жилья», — сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, который прибыл на место происшествия.

«Город мечты» образовался в 2012. Сначала там обосновались мигранты из горной Аджарии. Сначала они строили деревянные времянки, потом стали возводить каменные дома. Впоследствии там стали селиться те, кто был вынужден продать свою квартиру.

Напомним, 8 октября в Батуми рухнула секция многоэтажного жилого дома. Погибли девять человек. По предварительной версии, происшествие произошло из-за ремонтных работ на первом этаже дома.