Калуга, 15 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 октября. Днём ранее, 14 октября, в регионе было зарегистрировано 157 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 283 человек, 47 860 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 776 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.