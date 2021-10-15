Москва, 15 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На торгах 14 октября российская валюта заметно укрепилась после неудачной попытки доллара пробить отметку 72 руб. ранее в течение недели. Пара опустилась в район 71,20 руб., а 15 октября, продолжая падение, отметила минимумы июля 2019 года немногим ниже отметки 71 руб., в районе которой и расположилась. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, учитывая два главных фактора — растущую нефть и падающий доллар, неудивительно, что российская валюта имеет такой успех. Brent продолжает обновлять вершины трехлетней давности, уже тестируя уровень 85 долларов за баррель несмотря на рост запасов и добычи черного золота в США. Дорогой природный газ и улучшение перспектив мирового спроса толкают котировки вверх, тем самым придавая храбрости рублю, отметил эксперт.

Переславский добавил, что доллар тем временем корректируется от годовых максимумов в условиях полноценного возвращения спроса на риск. Отчасти угасание спроса на защитный USD объясняется благоприятным стартом сезона корпоративной отчетности, который ослабляет беспокойство игроков относительно устойчивости восстановления экономики после пандемии, заявил он.

Теперь, добавил эксперт, когда пара доллар/рубль нарушила целостность уровня 71 руб., фокус внимание трейдеров смещается к психологической отметке 70 руб. Однако такой напор покупателей не может не вызывать опасения — в случае возобновления роста доллара в сочетании с «медвежьей коррекцией» на рынке нефти рубль рискует резко опуститься от достигнутых максимумов, что застанет многих игроков врасплох. Впрочем, пока спекулятивный азарт, похоже, берет верх, а значит, не исключены дальнейшие попытки продавить доллар еще ниже, в направлении зоны 70,60 руб, сообщил эксперт.