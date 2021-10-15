Москва, 15 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Ситуация 2018 года, когда на выборах глав нескольких регионов победили не назначенные врио, не кандидаты от власти, сейчас вряд ли повторится. Об этом заявила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин, комментируя информацию о победе Сергея Меликова на выборах главы Дагестана и назначение экс-замглавы ФАС Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

«Традиционно, осень и весна ознаменованы так называемым «губернаторопадом», когда проходят замены глав регионов под новые электоральные циклы, — отметила Линдигрин. — В связи с этим хотелось бы вспомнить опыт 2018 года, когда в нескольких регионах победили не назначенные врио, не кандидаты от власти. В этот раз, скорее всего, таких результатов мы не увидим. Тогда жители проголосовали явно назло, выражая свой протест, не разбирая, что это были за кандидаты, был ли у них соответствующий опыт работы, профессионалы ли они в сфере, которая могла бы пригодиться на губернаторском посту. В первую очередь, конечно, я имею в виду Хакасию, Хабаровский край, Приморье, Владимирскую область».

По мнению исполнительного директора АНО «Институт региональных проблем», «жители этих территорий в тот момент проголосовали за малоизвестных кандидатов только ради протеста против действующих глав регионов или тех, кто был поддержан властью». «Уверена, люди не один раз пожалели об этом, — отметил она. — Мы следили за этими регионами и видели, насколько стремительно там ухудшалась ситуация с бюджетом, со здравоохранением, с ЖКХ. Мы видели, насколько стремительно рос антирейтинг избранных таким образом губернаторов». В качестве примера Наталья Линдигрин привела антирейтинг бывшего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который превысил 40%.

«Сейчас такая ситуация, думаю, уже не повторится, — полагает эксперт. — Жители будут голосовать за профессионализм и соответствующую подготовку кандидатов, в том числе подготовку в так называемой «школе губернаторов».

Линдигрин подчеркнула, что власть в лице президента поддерживает не только кандидатов от «Единой России». «У нас был врио от ЛДПР — Дегтярев, от «Справедливой России» — Бурков, представитель КПРФ — Русских, Евраев, который раньше был функционером «Яблока», — напомнила она.

Возвращаясь к ситуации с протестным голосованием по главам регионов в 2018 году, Линдигрин назвала положительным фактом, что в ходе прозрачных и чистых выборов «победили именно те кандидаты, которых жители решили поддержать, возможно, вопреки всему и в том числе здравому смыслу».

«Зато теперь у нас есть этот опыт, люди понимают, к чему может привести голосование назло всем и вся. И вряд ли они захотят это повторить», — уверена она.