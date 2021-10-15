Москва, 15 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Люди старшего возраста, участвующие в переписи населения, они входят в группу риска как потенциальные жертвы мошенников, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров переписи, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

V-2020.org Перепись населения

«В этом отношении, считаю, важно максимально чётко информировать особенно пожилых людей о возможных рисках», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Например, работники местных служб соцзащиты и участковые могут (и должны) разъяснять гражданам старшего поколения, как отличить волонтеров от мошенников — начиная от форменной одежды и наличия соответствующих документов до полномочий переписчика в задаваемых вопросах, рассуждает депутат.

«МВД и Банк России предостерегают: волонтеры не вправе предлагать товары и услуги, заниматься агитацией. Отдельные «умельцы», представляясь волонтерами, предлагают поменять якобы старые банкноты на новые. Разумеется, фальшивые», — напомнил депутат.

К сожалению, арсенал и инструментарий мошенников постоянно совершенствуются, а методы социальной инженерии чаще и успешнее применяются именно в отношении самых незащищенных категорий граждан, указал он.

«Адекватное и исчерпывающее информирование людей об истинных целях переписи и пределах полномочий волонтеров позволит минимизировать риски мошенничества и сохранит доверие к институту переписи как таковой», — уверен Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России стартовала перепись населения.

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