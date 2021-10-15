Буэнос-Айрес, 15 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Аргентина продолжает разработку собственной вакцины против COVID-19 под названием Corovax G3. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Цитата twitter.com @alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел вакцинацию от коронавируса

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Иммунитет тех, кто получил дозу препарата, не ослабевал в течение пяти месяцев, и считается, что одной дозы аргентинской вакцины может быть достаточно для борьбы с коронавирусом, тогда как большинство имеющихся вакцин требуют как минимум двух инъекций.

«Это очень мощная вакцина, она вырабатывает нейтрализующие антитела», — говорит исследователь из CONICET Сабрина Винзон.

По её словам, Corovax G3 обеспечивает «продолжительный клеточный иммунный ответ в течение длительного времени»: «Это не только защитит от оригинального штамма коронавируса, который начал циркулировать в начале 2020-х годов. Мы показали, что он может защитить от новых штаммов и тех, которые в настоящее время распространены в нашем регионе».

Разработчики вакцины считают, что следующим шагом будет проведение клинических испытаний на людях, что может произойти в конце 2021 года — начале 2022 года: «Это национальное развитие, оно очень важно для нас. Мы — аргентинские ученые, идея заключается в том, чтобы помочь и нам, и остальным странам».