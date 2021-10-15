Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Новый региональный сосудистый центр в Академгородке стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей Новосибирска, Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Центр открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ЦКБ. За два первых дня работы уже проведены три операции, сообщили в региональном правительстве.

Новый региональный сосудистый центр заработал в новосибирском Академгородке Правительство Новосибирской области

Работу учреждения здравоохранения проконтролировали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов Сергей Бойцов.

«С открытием нового РСЦ появляются дополнительные возможности для оказания экстренной помощи жителем не только Академгородка, но и Бердска, Искитима, районов южного направления. Это позволит перераспределить потоки между центром имени Мешалкина, где мы открывали сосудистый центр полтора года назад, и новым объектом», — прокомментировал Андрей Травников.

Сергей Бойцов отметил, что «основной особенностью является очень высокий уровень технологичности для оказания помощи больным и при неотложных состояниях, и при плановых оперативных вмешательствах».

«Необходимости ехать в какой-то другой регион у новосибирцев нет. Система оказания скорой помощи в плане маршрутизации, наличия всех основных её элементов — первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров — выстроена в Новосибирской области очень детально, полностью соответствует порядку оказания помощи. Новый РСЦ стал очень важным элементом в системе маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения», — добавил он.

Главный врач Центральной клинической больницы Ирэна Цыцорина отметила, что в планах учреждения — сделать РСЦ базой кафедр НГУ и НГМУ, а в дальнейшем создать учебный центр с клинической базой.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Поэтому правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.