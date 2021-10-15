Афины , 15 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис приветствовал подписание Соглашения о взаимной обороне и сотрудничестве между Грецией и США (MDCA) в своем заявлении от 14 октября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Премьер-министр Греции подчеркнул, что соглашение «закрепляет количественное и качественное обновление греко-американских отношений». Это также «громкий вотум доверия Греции как опоре стабильности и безопасности в нашем неспокойном регионе», добавил он.

США решили усилить свое стратегическое присутствие в важнейших частях Греции, от Эвроса на севере до Крита на юге, отметил Мицотакис. Они также инвестируют в модернизацию существующих военных объектов в стране и «обязуются помочь Греции справиться с любой угрозой или вызовом».

Премьер-министр Греции отметил, что подписание MDCA является результатом методичной политики правительства Греции в течение последних двух лет.

Как сообщалось, 14 октября в Вашингтоне министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали Соглашение о взаимной обороне и сотрудничестве между двумя странами сроком действия на пять лет. Соглашение позволит Вашингтону инвестировать в Грецию стратегически и геополитически, сообщили греческие дипломатические источники.