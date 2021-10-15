Львов, Украина, 15 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В результате пожара в металлическом вагончике на ул. Городецкая во Львове погибли три человека. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской области на своей странице в соцсети Facebook.

Dave Hogg Пожар

«14 октября в 21:18 в г. Львов по ул. Городецкая, 371 в металлическом вагончике (кунге), размером 4×3 м, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. В результате пожара погибли 3 человека (возраст и пол устанавливаются)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате пожара внутреннее убранство вагончика и вещи бытового потребления на площади 8 м кв. метров были полностью уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурске Хабаровского края утром 15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что из окна квартиры на 4-м этаже пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском идёт черный густой дым.