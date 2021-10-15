Нальчик, 15 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в течение 2021 года было проведено 148 операций по поиску и спасению туристов. Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ удалось спасти жизни 137 участникам походов по туристическим маршрутам в горах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

21.мвд.рф Восхождение на Эльбрус

Число погибших с начала года составило 23 человека. При этом основной причиной гибели людей в спасательном ведомстве назвали «переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей самого маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением». Не исключают спасатели из причин несчастных случаев и погодно-климатические условия на маршруте, которые в горах часто меняются и приводят к трагедиям.

Напомним, одним из последних ЧП в горах Кабардино-Балкарии стала гибель пятерых альпинистов при восхождении на Эльбрус 23 сентября. Группа из 19 человек попала в сильную пургу с ураганным ветром, спасти удалось не всех.

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