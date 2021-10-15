Ташкент, 15 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2021 года в дошкольных образовательных организациях Узбекистана, возможно, расхищено 6,6 миллиардов сумов (более $600 тысяч). Об этом 15 октября сообщает пресс-служба министерства дошкольного образования страны.

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«В течение этого периода служба внутреннего аудита министерства дошкольного образования провела 282 контрольных мероприятия, 106 из которых — по обращениям граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки в правоохранительные органы республики направлено 265 документов с признаками нарушения законодательства.