София, 15 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз. Об этом 15 октября заявил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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Он также добавил, что российская сторона не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», — подчеркнул в эфире болгарского телеканала bTV Тиммерманс.

При этом он отметил «огромный спрос» на газ на мировом уровне.

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«Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — отметил замглавы ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что цены на газ в Европе растут из-за восстановления экономики Азии и роста спроса, а не из-за действий России, которую в этом обвинили европейские СМИ и политики.