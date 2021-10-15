Яшкульский район, Калмыкия, 15 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Калмыкии число работающих передвижных фельдшерско-акушерских пунктов достигнет 13. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

МинздравАлтайского края Передвижной ФАП в Алтайском крае начал работу

В посёлке Яшкуль начал работу один из шести переданных ранее мобильных кабинетов. ФАП оснащён всем необходимым современным оборудованием.

В настоящее время в районах республики работают шесть передвижных комплексов. В ближайшее время планируется поставка ещё семи мобильных ФАПов.