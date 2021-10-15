Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали 14 октября обновленное Соглашение о взаимной обороне и сотрудничестве между двумя странами (MDCA) сроком действия на пять лет. Об этом сообщает AMNA.

Соглашение Tim Ellis

Два министра подписали MDCA на специальной церемонии в зале дипломатической приемной Бенджамина Франклина в Федеральном здании Гарри Трумэна в штаб-квартире Государственного департамента.

Пятилетнее продление позволит Вашингтону инвестировать в Грецию стратегически и геополитически, сообщили греческие дипломатические источники.