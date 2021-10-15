Индиан-Уэллс, США, 15 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Об этом 15 октября сообщает ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Теннис

Карацев и Рублёв одержали победу в четвертьфинале над Роханом Бопанном (Индия) и Денисом Шаповаловым (Канада). Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Карацев и Рублёв пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперников три эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 5 брейков.

В полуфинале российские теннисисты сыграют с Тимом Пюцем (Германия) и Майклом Винусом (Новая Зеландия).