Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ленинградской области в сентябре увеличилась и составила 6,67%, после 6,25% в августе 2021 года. На ее рост повлиял низкий урожай и рост издержек производителей сельскохозяйственной продукции. Об этом 15 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Cbr.ru Инфляция в Ленобласти в сентябре 2021 года

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в сентябре вырос и составил 9,47% после 8,25% месяцем ранее. При этом темпы прироста цен в Ленобласти оставались ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,25%) и по России в целом (7,40%).

«Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика стоимости плодоовощной и молочной продукции, мясопродуктов, — говорится в сообщении. — Неблагоприятные погодные условия в период созревания и сбора урожая привели к снижению предложения отечественной продукции и ускорению роста цен на картофель. Холодная осень также обусловила дополнительные затраты на отопление теплиц, что стало причиной увеличения темпов прироста цен на помидоры и огурцы, свежую зелень».

Отметим, что годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре сохранился на уровне предыдущего месяца — 5,71%. А годовой прирост цен на услуги в сентябре снизился до 3,96%, после 4,11% в августе.