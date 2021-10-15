Ульяновск, 15 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником ФКУ исправительной колонии №3 УФСИН России по Ульяновской области, повлекшего совершение побега, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

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По версии следствия, 4 октября с 12:00 до 15:00 начальник учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии, находясь на выездном рабочем объекте в селе Тиинск Мелекесского района, не осуществлял должный контроль за лицами, отбывающими наказание. В результате халатности должностного лица осужденный совершил побег, а в дальнейшем на территории Волгоградской области совершил особо тяжкое преступление.

Как сообщают следственные органы Волгоградской области, вечером 10 октября 15-летняя школьница возвращалась по месту своего жительства в Кировском районе города Волгоград, когда ранее неизвестный мужчина напал на неё и совершил противоправные действия, после чего скрылся. В результате проведенных экспертиз был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний уроженец города Ульяновска, который отбывал наказание в колонии-поселении Ульяновской области за совершение имущественных преступлений и самовольно покинул исправительное учреждение. Подозреваемого 13 октября объявили в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Уфе двое осужденных 1992 и 1994 годов рождения сбежали из колонии-поселения при исправительном учреждении № 9. 29 сентября их задержали в Татарии.

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