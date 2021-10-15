Москва, , 11:55 — REGNUM Законопроект об обеспечении горячим питанием всех школьников, а не только учеников начальных классов внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Школьная столовая Липецкаяобласть.рф

Сейчас закреплена обязанность учредителей государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечивать не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием обучающиеся по образовательным программам начального общего образования. Распространение нормы на обучающихся по образовательным программам среднего общего образования — решение, способствующее продолжению политики обеспечения здоровья детей, отметили авторы инициативы.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнули парламентарии.

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