Мадрид, 15 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В эту пятницу, 15 октября, в ряде регионов Испании ожидается ухудшение погодных условий, а вместе с ними и качества воздуха. Об этом пишет испанское издание La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

Технический директор Специального плана гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде сообщил о возможности того, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть новые проблемы из-за вторжения сахарской пыли, которая, добавившись к частицам от извержения вулкана на Пальме, вызовет ухудшение качества воздуха.

Согласно прогнозу погоды, 15 и 16 октября ожидается приход сухой континентальной воздушной массы, которая понизит высоту основания термической инверсии и сделает ее более выраженной, поэтому погодные условия будут неблагоприятными с точки зрения качества воздуха. Такая ситуация вызовет проблемы с рассеиванием газа из вулкана, поэтому Pevolca будет следить за этой концентрацией и, в случае необходимости, применять меры по ограничению передвижения населения, как это было сделано в двух предыдущих случаях.