Кишинёв, 15 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Рост ВВП Молдавии в 2021 году, про прогнозу экспертов Международного валютного фонда (МВФ), составит 4,5%, а среднегодовая инфляция — 3%. Об этом говорится в отчете МВФ, обнародованном на сайте кредитной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Также в МВФ опубликовали прогноз роста ВВП Молдавии в 2022 году. По мнению специалистов, он оставит 5,2%. Рост среднегодовой инфляции в будущем году ожидается на уровне 5,8%.

Дефицит торгового баланса Молдавии, согласно отчету фонда, в 2021 году составит 8,5% от ВВП. В будущем году ожидается рост этого показателя до 9,6%

Стоит отметить, что ранее в МФВ прогнозировали такой же рост ВВП Молдавии, а в текущем году — 4,5%. Предыдущий прогноз роста молдавской экономики в будем году был ниже — 4%.