Индиан-Уэллс, США, 15 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде вышли российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Об этом 15 октября сообщает ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Теннис

В полуфинале Кудерметова и Рыбакина одержали победу над украинской теннисисткой Людмилой Киченок и представительницей Латвии Еленой Остапенко. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Кудерметова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, две ошибки на подаче и 3 из 8 брейков.

В финале Кудерметова и Рыбакина сыграют Се Шувэй (Тайвань) и Элизой Мертенс (Бельгия).