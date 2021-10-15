Ижевск, 15 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступила жалоба жительницы Ижевска, которая сообщила о включении в счет при посещении одного из кафе стоимости обслуживание в размере 7% от общей суммы чека. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе

По данному факту была проведена проверка и жалоба подтвердилась. Уточняется, что исполнитель услуг, согласно законодательству, «не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продукции».

В отношении кафе в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»). Уточняется, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила Роспотребнадзора, которые запрещают кафе, ресторанам, клубам и барам включать пункт «за обслуживание» в чеки. Новое правило направлено на защиту прав потребителей услуг общественного питания: такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг.