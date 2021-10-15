Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. К 28 годам сдвинулся в России возраст женщин при рождении первого ребёнка. Это связано с карьерными устремлениями, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова 15 октября в ходе Евразийского женского форума.

Александр Любимов. Материнство. 1949 (фрагмент)

Она отметила, что сегодня в России молодые женщины по-прежнему ориентированы на рождение детей, но их возраст сдвигается к более старшему. Женщины хотят активно работать и строить карьеру.

«Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет», — сказала Мухтиярова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт показатель естественной убыли населения. По данным Росстата, в январе-августе 2021 года убыль составила 595,3 тысячи человек. Это на 71,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.

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