Москва, 15 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В ходе произошедших 14 октября в Бейруте перестрелок граждане России не пострадали. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, во внешнеполитическом российском ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в столице Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших в результате перестрелок в столице Ливана — Бейруте — увеличилось до семи.