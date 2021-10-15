Калуга, 15 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Калуге и Обнинске при поддержке Фонда президентских грантов с 15 по 24 октября пройдет III театральный фестиваль «Новые люди», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля

Kalugafest.com Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь» в постановке театра из Воронежа

Задача организаторов фестиваля — знакомство зрителей с наиболее оригинальными форматами, существующими в современном театральном искусстве. Для поклонников хореографии в программу включен хит последних театральных сезонов. Много внимания в программе 2021 года уделено спектаклям для детей и подростков — интересным, впрочем, и более старшему поколению, а также полезным в плане диалога детей и родителей. Участвующие в фестивале постановки показывают, что даже классику можно представить в совершенно неожиданной трактовке, что действительно впечатляет. Достаточно упомянуть о спектакле «Двенадцатая ночь» по произведению Уильяма Шекспира, поставленном режиссером Юрием Муравицким в воронежском «Никитинском театре». Уникальность спектакля в том, что каждый актер готов сыграть любого персонажа пьесы и роли распределяются в начале постановки, когда зрители проводят жеребьевку. Благодаря этому каждый показ спектакля становится удивительным и не похожим на все предыдущие.

Как сообщало ИА REGNUM, первый международный театральный фестиваль «Новые люди», состоявшийся в Калуге в декабре 2018 года, вошел в число десяти лучших региональных фестивалей России.