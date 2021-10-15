Москва, 15 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Минфин России фиксирует устойчивое исполнение бюджетов регионов, большинство субъектов РФ имеют профицит. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Сегодня мы наблюдаем хорошее, устойчивое исполнение бюджетов регионов — 1 трлн рублей профицит бюджетов субъектов РФ. Большинство регионов — 72 региона — имеют сегодня профицит», — сказал Силуанов.

В ходе дискуссии он обратил внимание на то, что федеральный бюджет предоставил льготные бюджетные кредиты в объеме свыше 220 млрд рублей, что помогло субъектам Федерации не влезать в дорогие коммерческие долги в 2020 году.

«Все это дало результат. Субъекты РФ увеличили свои расходы на 15% и что важно — выполнили все свои социальные обязательства, зарплатные — в первую очередь. Расходы на оплату труда увеличились на 14% за прошлый год, а капитальные траты — на 11%», — привел министр данные.

Ситуация поменялась в 2021 году, говорит он.

«Субъекты РФ стали больше внимания уделять капитальным расходам, и доля капитальных затрат выше, чем за последние годы, порядка где-то 11−12% всех расходов», — добавил Силуанов.

Говоря о долговых обязательствах регионов, глава Минфина сообщил, что «удалось сдержать долговую нагрузку».

"Мы видим, что расходы на обслуживание долга регионов снизились на 5%, а просроченная кредиторская задолженность — на 23%. Да, мы видим, что в прошлом году бюджеты субъектов РФ исполнены с дефицитом почти 700 млрд рублей и большая часть регионов — 57 регионов — исполнила бюджет с дефицитом, 28 — с профицитом. Но этот дефицит был профинансирован во многом благодаря бюджетным кредитам и соответственно поддержки со стороны федерального центра», — заявил Силуанов.

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