Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Министерство образования, университетов, культуры и спорта Канарских островов объявило, что в следующий понедельник, 18 октября, возобновятся занятия в школах ряда муниципалитетов, прерванное из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет издание La Razón со ссылкой на DSN.

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Речь идёт о муниципалитетах Лос-Льянос-де-Аридане, Эль-Пасо и Тасакорте.

Указанная мера затрагивает 4606 учеников и 583 учителя.