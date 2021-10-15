Махачкала, 15 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт финансирования членов террористических организаций. В совершении преступления подозревается уроженец республики, выехавший за границу и оттуда ведущий сбор денежных средств на осуществление террористической деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело об организации финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Freedom House Боевик

Как стало известно из предварительного расследования, подозреваемый, являясь членом незаконных вооруженных формирований в Сирии, организовал сбор средств для приобретения вооружения и обмундирования. Четверо жителей республики перевели ему в 2014 году в общей сложности 45 тыс. рублей. Кроме того, подозреваемый через соцсети вел вербовку новых членов в запрещенную террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Известно о склонении к вступлению в ряды боевиков одного жителя Чечни.

В настоящее время предпринимаются меры для установления фигуранта уголовного дела и задержания его.

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