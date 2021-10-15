Элиста, 15 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Элисте введён в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Ленина, ранее включённый в реестр проблемных объектов долевого строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Строительно-монтажные работы на объекте благодаря принятым властями мерам удалось возобновить. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, материалы которого изучает Элистинский городской суд.

Долгострой исключён из списка проблемных объектов.