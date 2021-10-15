Стокгольм, 15 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Шведский автопроизводитель Volvo представил первый в мире грузовой автомобиль для горнодобывающих предприятий, созданный из нержавеющей стали. Об этом сообщается на сайте компании.

Volvo Грузовик Volvo из нержавеющей стали

При создании модели применялась сталь металлургического предприятия SSAB, которое известно высокими экологическими стандартами. Такая «водородная сталь» выплавляется без использования коксующегося угля, а при помощи водорода. При этом данная сталь ничем не отличается от обычной.

Новый грузовик Volvo предназначен для эксплуатации в горнодобывающей промышленности и карьерах. Производство новинки начнется в 2022 году.

В планах шведской компании к 2050 году полностью перейти на «зеленое» производство.

Ранее компания Volvo сообщила об отказе от использования натуральной кожи для отделки новых электрических моделей.

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