Новосибирск, , 11:43 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, с 15 октября, наравне со всей страной стартовала Всероссийская перепись населения — впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале Госуслуг. Работы по подготовке региона к переписи населения координировались специальной комиссией при правительстве Новосибирской области, подчеркнули в областной администрации.

Дом правительства Новосибирской области Nso.ru

Отмечается, что завершится перепись на портале Госуслуг раньше — 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. Основной этап Всероссийской переписи пройдет до 14 ноября.

О том, как в Новосибирской области пройдёт масштабное событие, рассказали в ходе пресс-конференции начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития региона Светлана Мангалова и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

Светлана Мангалова уточнила, что жителям области необходимо будет ответить на 33 вопроса в переписной анкете — с их помощью будет определена не только численность проживающих граждан, но и социально-демографическое состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и многое другое.

«На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности», — подчеркнул Михаил Ференец.

В Новосибирской области полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью около 7 тысяч человек.