Анадырь, 15 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. На Чукотке 13 октября был задержан несовершеннолетний, который в чате WhatsApp грозился совершить при помощи огнестрельного оружия массовое убийство в школе Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе городской мэрии.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

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О распространяемом сообщении в мессенджере сообщили школьники директору образовательного учреждения, который обратился с сигналом в правоохранительные органы. Сотрудники полиции и ФСБ оперативно установили лично подростка и задержали его. Несовершеннолетний житель села Тавайваам признался, что разместил сообщение из хулиганских побуждений. При этом оперативники изъяли у задержанного пневматическое оружие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Отрадно, что нам, совместными усилиями, удалось предотвратить трагедию. Вместе с тем, сейчас важно сделать правильные выводы. Постараться разобраться в причинах распространения агрессивного поведения среди молодежи. И конечно, провести мероприятия по усилению охраны образовательных учреждений города и повышению безопасности детей в учебных заведениях», — прокомментировал глава Анадыря Леонид Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, пермского студента обвиняют в убийстве шестерых человек. Кроме того, десятки граждан были ранены. Молодой человек устроил 20 сентября расстрел людей на территории национального-исследовательского университета.